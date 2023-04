Drie mensen aangehouden rondom PSV-Ajax voor het gooien van bekers bier

Delen via E-mail

De politie heeft zondag drie mensen aangehouden vanwege het gooien van bekers bier rondom de Eredivisie-wedstrijd tussen PSV en Ajax. Een van hen was de man die in de tweede helft een plastic beker op het veld gooide.

Door de biergooier werd de topper tussen PSV en Ajax na een uur tijdelijk gestaakt. De beker ging in de richting van Ajax-aanvaller Steven Berghuis. Hij werd niet geraakt, waardoor de wedstrijd na een korte pauze kon worden hervat.

De dader werd direct na het vooral opgepakt in het Philips Stadion en krijgt naar alle waarschijnlijkheid een stadionverbod. In het restant van de wedstrijd werden er geen voorwerpen meer op het veld gegooid in het Philips Stadion.