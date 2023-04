Koploper Napoli wint op de valreep bij Juventus en heeft landstitel bijna binnen

Napoli heeft zondag op de valreep de topper in de Serie A tegen Juventus gewonnen. De koploper was dankzij een doelpunt in de blessuretijd met 0-1 te sterk voor 'De Oude Dame'. AC Milan won ook en houdt op zicht op een Champions League-ticket.

Het venijn zat hem in de staart bij Juventus-Napoli. Zeven minuten voor tijd vond Ángel Di María het doel voor 'De Oude Dame', maar de treffer werd afgekeurd vanwege een overtreding in aanloop naar het doelpunt.

In de derde minuut van de blessuretijd was het wel raak voor Napoli. Giacomo Raspadori, die pas zeven minuten in het veld stond, tikte binnen op aangeven van Eljif Elmas. Eerder in de wedstrijd had Serie A-topscorer Victor Osimhen (21 goals) nog de paal geraakt namens de bezoekers.

Door de overwinning loopt Napoli nog verder uit op nummer twee Lazio, dat zaterdag van Torino (0-1) verloor. De voorsprong van de ploeg van coach Luciano Spalletti, die midweeks in de kwartfinales van de Champions League werd uitgeschakeld door AC Milan, bedraagt nu zeventien punten. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan.

Juventus bezet de derde plaats. De club uit Turijn kreeg eerder deze week te horen dat de straf vanwege financiële fraude is opgeschort. Daardoor krijgt Juve voorlopig toch geen vijftien punten aftrek. De achterstand op Lazio is twee punten.

Stand boven in de Serie A Napoli 31-78 (+46) Lazio 31-61 (+28) Juventus 31-59 (+21) AS Roma 30-56 (+16) AC Milan 31-56 (+14) Internazionale 31-54 (+17)

AC Milan houdt zich op Champions League-ticket

In Italië houdt AC Milan dankzij een 2-0-zege op Lecce kans op de vierde plaats. Rafael Leão maakte beide doelpunten voor de regerend landskampioen.

Door de overwinning staat Milan nu vijfde. De ploeg van coach Stefano Pioli heeft evenveel punten als nummer vier AS Roma, dat maandag nog op bezoek gaat bij Atalanta.

De eerste vier clubs in de Serie A plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League. Milan krijgt ook nog kans zich te plaatsen voor de Champions League door de huidige editie van het Europese miljoenenbal te winnen. De 'Rossoneri' nemen het in de halve finales op tegen stadgenoot Internazionale.