AZ sluit droomweek af met ruime zege op RKC en komt op twee punten van Ajax

AZ heeft een droomweek in stijl afgesloten. Na het bereiken van de halve finales van de Conference League wonnen de Alkmaarders zondag in de Eredivisie met 3-0 van RKC Waalwijk en naderen ze Ajax op de ranglijst.

RKC vond in de zesde minuut als eerste het doel, maar de treffer van Michiel Kramer werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant was het twee minuten later ook raak en die goal telde wel. Sven Mijnans kopte AZ uit een fraaie voorzet van Yukinari Sugawara op voorsprong.

Tien minuten later kreeg AZ een domper te verwerken met het uitvallen van Jens Odgaard. De Deense aanvaller kwam in botsing met RKC-keeper Joel Pereira, greep naar zijn been en kon niet verder tegen zijn oude club.

In het restant van de eerste helft werd AZ nauwelijks meer gevaarlijk, maar na rust vond de thuisploeg binnen vijf minuten het net. Mayckel Lahdo schoot hard raak via de onderkant van de lat.

Een kwartier later zorgde Myron van Brederode voor de 3-0. De negentienjarige aanvaller schoot simpel raak op aangeven van Tijjani Reijnders. AZ geloofde het daarna wel en RKC kon geen vuist meer maken.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 30-73 (+45) PSV 30-65 (+46) Ajax 30-62 (+47) AZ 30-60 (+27) Sparta Rotterdam 30-53 (+17)

AZ en Ajax treffen elkaar in volgende speelronde

Door de overwinning heeft nummer vier AZ nog maar twee punten achterstand op nummer drie Ajax, dat eerder op de dag de topper bij PSV (3-0) verloor. De nummer drie van de ranglijst plaatst zich voor de voorronde van de Europa League en de nummer vier voor de voorronde van de Conference League. RKC bezet de achtste plaats.

In de volgende speelronde staan Ajax en AZ uitgerekend tegenover elkaar. De twee ploegen treffen elkaar op zaterdag 6 mei in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week zondag speelt Ajax eerst de bekerfinale tegen PSV in De Kuip.

AZ plaatste zich afgelopen donderdag voor het eerst in achttien jaar weer voor een Europese halve finale. De ploeg van coach Pascal Jansen rekende via penalty's af met Anderlecht.