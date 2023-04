Brugge naar play-offs om titel na 7-0 en goal Lang, Becker matchwinner bij Union

Delen via E-mail

Club Brugge heeft zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie verzekerd van de play-offs om het kampioenschap in de Jupiler Pro League. De Bruggelingen haalden zondag mede door een goal van Noa Lang met 7-0 uit tegen KAS Eupen. In Duitsland hielp Sheraldo Becker Union Berlin aan een zege.

Lang maakte kort voor rust de vierde treffer voor Club Brugge. De Oranje-international schoot hard raak in de rechterbovenhoek na goed voorbereidend werk van Andreas Skov Olsen.

Ferran Jutglà maakte een hattrick en namens Club Brugge en Mats Rits scoorde twee keer. De andere goal kwam op naam van Hans Vanaken. Lang had net als Bjorn Meijer een basisplaats bij de thuisploeg.

Dankzij de overwinning nam Club Brugge de vierde plaats over van KAA Gent, dat thuis verrassend van KV Oostende verloor: 1-2. De eerste vier ploegen van de ranglijst gaan naar de play-offs om het kampioenschap. Naast Club Brugge zijn dat KRC Genk, Union Saint-Gilloise en het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel.

Voor Anderlecht is het seizoen al voorbij. De Brusselse ploeg verloor met 2-3 van KV Mechelen, eindigde als elfde en greep daardoor naast een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

In de Bundesliga maakte Sheraldo Becker het enige doelpunt voor Union Berlin in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De oud-speler van onder meer ADO Den Haag scoorde in de zestigste minuut op aangeven van Jérôme Roussillon.