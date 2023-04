Harde conclusies bij Ajax na verloren topper: 'We hebben betere spelers nodig'

De pijnlijke 3-0-nederlaag van Ajax zondag bij PSV leidt tot harde conclusies bij trainer John Heitinga en captain Dusan Tadic. Er wordt gesproken over een tussenjaar, een gebrek aan kwaliteit en doorselecteren aan het einde van het seizoen.

"We hebben betere spelers nodig", zei Tadic een half uur na de topper in het Philip Stadion. Volgens de Serviër is de 3-0-nederlaag typerend voor het seizoen van Ajax, dat voor het eerst sinds de jaargang 2005/2006 de competitie zal afsluiten zonder zege op PSV of Feyenoord. De enige topper die werd gewonnen was in de halve finales van de KNVB-beker tegen Feyenoord.

"Als je in een heel seizoen maar één topwedstrijd wint, dan is duidelijk dat de kwaliteit niet goed genoeg is. Maar daar hebben we het al eerder over gehad", vervolgde Tadic, die twee weken geleden zei dat dit Ajax het slechtste Ajax is waarin hij gespeeld heeft. De aanvaller staat sinds 2018 onder contract in de Johan Cruijff ArenA en werd drie keer kampioen.

Heitinga, die na Tadic aanschoof op de persconferentie, erkende dat de selectie niet het niveau heeft van de afgelopen jaren. "Er is vorig jaar een hoop kwaliteit weggegaan", doelde hij onder meer op het vertrek van Antony, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez. "Daar is bijna een compleet nieuw elftal voor in de plaats gekomen, dat heeft tijd nodig. Het is misschien een tussenjaar. Maar wij kunnen niet te veel van die tussenjaren hebben als Ajax."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 30-73 (+45) PSV 30-65 (+46) Ajax 30-62 (+47) 4. AZ 29-57 (+24) Sparta Rotterdam 30-53 (+17)

John Heitinga spreekt zijn spelers toe tijdens de topper tegen PSV. Foto: Pro Shots

'Misschien moeten we soms ons verlies nemen'

Heitinga zei verder dat er richting volgend seizoen kritisch gekeken moet worden naar de samenstelling van de selectie. "Dat er komende zomer iets moet gebeuren, is een feit", vertelde hij, zonder op vragen over posities in te gaan.

"Dat is iets voor later, daar gaan we eerst intern naar kijken. Het gaat ook om winnaarsmentaliteit en of een speler past in de speelwijze. Dat speelt allemaal mee. En misschien moeten we net als in het bedrijfsleven in sommige gevallen een verlies nemen."

Volgens Tadic ging het tegen PSV op mentaal vlak mis bij Ajax. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En of je 17, 18, 20, 25 of 35 jaar oud bent, moet dan niet uitmaken. Je moet als team verdedigen en als team aanvallen. De manier waarop we de drie goals weggaven aan PSV, mag niet gebeuren. Het waren cadeautjes."

De 34-jarige Tadic nam het vervolgens op voor zijn trainer. "Heitinga is een goede coach. Hij weet wat Ajax is en geeft alles voor het team. Ik vind het heel jammer voor hem dat we hier verloren hebben."

Het ging er af en toe hard aan toe tijdens de topper. Foto: ANP

'Keihard werken richting finale'

Tadic maakte zich al eerder sterk voor een langer verblijf van Heitinga, die volgens de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat op "poleposition staat" om ook volgend seizoen trainer te zijn in Amsterdam. De vraag is of dat zo blijft als Ajax ook de bekerfinale verliest van PSV.

"Als er nieuws is, dan brengen we dat", zei Heitinga over een mogelijk aanblijven als hoofdtrainer. "Maar daar ben ik nu niet mee bezig."

"We moeten accepteren dat het een moeizaam jaar is en keihard gaan werken richting de finale van volgende week. En winnaarsmentaliteit tonen. Dat is het enige wat we nu kunnen doen. Het moet volgende week een heel andere wedstrijd worden in De Kuip."