Manchester United van Ten Hag bereikt via penalty's FA Cup-finale en treft City

Erik ten Hag heeft zondag met Manchester United de finale van de FA Cup bereikt. De Nederlandse coach zag zijn ploeg op Wembley via penalty's van Brighton & Hove Albion winnen.

In zowel de reguliere speeltijd als de verlenging werd niet gescoord, waardoor een penaltyserie de beslissing moest brengen. Daarin was United met 7-6 de sterkste.

In de finale speelt Manchester United op zaterdag 3 juni tegen Manchester City. De ploeg van coach Josep Guardiola won zaterdag in de andere halve eindstrijd met 3-0 van Sheffield United.

Voor Ten Hag wordt het zijn tweede finale met Manchester United. Eind februari veroverde hij met de League Cup zijn eerste prijs met 'The Red Devils', die in de finale Newcastle United (2-0) versloegen.

In de Europa League werd United afgelopen donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales. Daarin was Sevilla over twee duels te sterk. De ploeg van Ten Hag bezet in de Premier League de vierde plaats en heeft een comfortabele voorsprong op nummer vijf Tottenham Hotspur.

Wout Weghorst kwam in de verlenging in het veld bij Manchester United. Foto: Getty Images

De Gea houdt United op de been

Brighton begon sterk aan de wedstrijd en was in de openingsfase een paar keer dicht bij een treffer. Zo werd een vrije trap van Alexis Mac Allister gekeerd door doelman David de Gea en schoot Julio Encuso net naast.

United kwam daarna wat beter in de wedstrijd en stichtte gevaar via Bruno Fernandes, die op Brighton-keeper Robert Sánchez stuitte. Vlak voor rust kreeg de Portugees opnieuw een kans, maar ditmaal ging zijn inzet net naast.

Ook na rust was de eerste grote kans voor Brighton. Enciso haalde uit vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar De Gea had een geweldige redding in huis. In de slotfase hield de Spanjaard ook Solly March van scoren af.

United creëerde behalve een schot van Antony nauwelijks kansen in de tweede helft, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin kwamen Wout Weghorst en Tyrell Malacia in het veld bij United, waarvoor Marcus Rashford tweemaal gevaarlijk werd. Even later voorkwam De Gea een goal van Kaoru Mitoma voor Brighton.