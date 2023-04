Slot en Kökçü dromen van titel: 'Maar we waren ook dicht bij halve finales EL'

Arne Slot en Orkun Kökçü durven langzaam te dromen over de landstitel voor Feyenoord. De trainer en aanvoerder van de Rotterdamse club waren zondag blij met de 3-1-zege op FC Utrecht, maar benadrukten dat het kampioenschap nog niet binnen is.

Feyenoord heeft acht punten voorsprong op PSV, dat zondag met 3-0 afrekende met Ajax. Als PSV in de volgende speelronde punten verspeelt tegen Sparta Rotterdam en Feyenoord wint van Excelsior, is de formatie van Slot kampioen.

"We zijn dicht bij de titel. Maar we waren ook dicht bij halve finales van de Europa League", doelde Slot bij ESPN op de 4-1-nederlaag bij AS Roma. Feyenoord leek donderdag op weg naar de volgende ronde, maar door een late goal van Paulo Dybala kwam er een verlenging. Daarin trok Roma aan het langste eind.

Slot baalde na afloop van de zege op FC Utrecht nog van de late tegentreffer van Bas Dost. "Je wil graag de nul houden. Dan is het teleurstellend als de goal nog valt. Het was ook buitenspel, maar de arbitrage vond dat de aanval dusdanig doorging dat er uiteindelijk sprake was van een nieuwe aanval."

Kökçü prijst fitheid Feyenoord

Ook Kökçü durft inmiddels te spreken over de naderende titel. "Dat moet wel goed komen", zei de middenvelder met een glimlach. "We worden wel een keer kampioen, maar het maakt niet uit wanneer."

Kökçü vond dat Feyenoord in het begin nog last had van de counter van FC Utrecht en sprak van slordige momenten. "In de tweede helft hebben we dat beter opgepakt en uiteindelijk speel je die wedstrijd ook goed uit."

De captain voelde de nederlaag tegen Roma nog wel in de benen. "Maar ik denk dat we hartstikke fit zijn", zei Kökçü. "Dat we 120 minuten hebben gespeeld, mag geen excuus zijn. We waren ook opgeladen door die verliespartij daar."

