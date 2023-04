Van Nistelrooij baalt van bekergooiende supporter bij PSV: 'Er komt een oplossing'

Trainer Ruud van Nistelrooij baalt er uiteraard van dat de Eredivisie-topper tussen van PSV en Ajax zondag tijdelijk gestaakt moest worden. Maar hij denkt ook dat de ellende met de supporters uiteindelijk voorbij zal gaan.

De wedstrijd in het Philips Stadion, die PSV met 3-0 won, werd na een uur spelen stilgelegd, omdat een toeschouwer een beker richting Ajax-speler Steven Berghuis gooide.

"Het is heel vervelend. Maar dit soort incidenten gaan er uiteindelijk wel voor zorgen dat er een oplossing komt", zei Van Nistelrooij na de zege van PSV op zijn persconferentie. "We moeten misschien wel over de grens kijken. Wat hebben ze in de Premier League gedaan om dit uit te bannen? En in andere landen? Het komt goed."

Nadat Ajax-middenvelder Davy Klaassen eerder deze maand met bebloed hoofd van het veld was gegaan tijdens de Klassieker in De Kuip, scherpte de KNVB het protocol aan. Dat leidde ertoe dat FC Groningen-NEC zaterdag niet werd uitgespeeld, omdat een grensrechter geraakt was door een beker bier.

PSV-Ajax werd na een afkoelingsperiode van twintig minuten wel hervat. Berghuis werd niet geraakt door de beker, dus mocht de wedstrijd volgens het protocol worden uitgespeeld. "Gelukkig konden we door", zei Van Nistelrooij. "Maar het blijft wel jammer dat dit nog steeds gebeurt. We betalen nog even de prijs."

Speler verlaten het veld, nadat de topper tijdelijk is gestaakt. Foto: Getty Images

'Duidelijk dat ze dit niet waardeerden'

Het gooien van de beker leidde tot boosheid bij de spelers van PSV, die op het moment van staken net 2-0 hadden gemaakt en op weg waren naar een overwinning. "Ik dacht: het zal toch niet? Toeschouwers moeten eens een keer nadenken over de gevolgen van een actie", zei Luuk de Jong.

Van Nistelrooij zag die irritatie bij zijn spelers. "Het is duidelijk dat ze dit niet waardeerden. Ze zaten in een flow en dan gooit iemand ineens een beker, met alle gevolgen die daarbij komen kijken."

De rest van het PSV-publiek keurde het gooien van de beker duidelijk af. "Schaam je kapot", werd er gezongen, terwijl Van Nistelrooij zijn spelers naar binnen stuurde.

"Ik wilde dat de spelers rust namen en hun focus pakten. Er was nog een half uur te spelen en gelukkig hebben ze het daarin afgemaakt. We speelden uitstekend. Ik kan heel veel pluimen uitdelen. Iedereen leverde een topprestatie."