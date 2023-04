Feyenoord wint ook van FC Utrecht en kan in volgende speelronde al titel pakken

Feyenoord heeft zondag een nieuwe stap richting het kampioenschap in de Eredivisie gezet. De ploeg van trainer Arne Slot won in De Kuip met 3-1 van FC Utrecht. Daardoor kunnen de Rotterdammers over twee weken al de titel pakken.

Als PSV op zaterdag 6 mei niet wint van Sparta en Feyenoord een dag later op bezoek bij Excelsior wél zegeviert is de zestiende landstitel voor de Rotterdamse club een feit. Volgende week is er geen speelronde in de Eredivisie omdat de bekerfinale tussen Ajax en PSV op het programma staat.

De overwinning op FC Utrecht was al de tiende zege op rij voor Feyenoord. Halverwege stond Feyenoord door een doelpunt van Sebastian Szymanski op een 1-0-voorsprong.

Santiago Giménez nam kort na rust de 2-0 voor zijn rekening door uit de rebound binnen te tikken. Alireza Jahanbakhsh zorgde met een fraai afstandsschot voor de 3-0, waarna Bas Dost met een behendig balletje de eindstand bepaalde.

Feyenoord herstelde zich met de zege op FC Utrecht knap van de uitschakeling donderdag in de kwartfinales van de Europa League. De Rotterdammers gingen na verlenging met 4-1 onderuit bij AS Roma.

Eerder op zondag won PSV de kraker tegen Ajax met liefst 3-0. FC Twente-Sparta eindigde in 3-3 en Go Ahead Eagles rekende met 2-0 af met Fortuna Sittard. Om 20.00 uur staat in Alkmaar nog de wedstrijd tussen AZ en RKC Waalwijk op het programma.

Feyenoord boekte tegen FC Utrecht alweer de tiende zege op rij. Foto: ANP

Feyenoord heeft weinig te vrezen van FC Utrecht

Aan niets was te zien dat de spelers van Feyenoord drie dagen geleden een wedstrijd van 120 minuten in de benen hadden. Ten opzichte van de wedstrijd in Rome ontbraken Gernot Trauner (ziek) en Quilindschy Hartman (geschorst), maar beide vaste krachten werden niet gemist.

Feyenoord speelde vanaf de eerste minuut een gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht, dat een onmachtige indruk maakte. In de vijftiende minuut was het bij de eerste kans van de wedstrijd direct raak voor de thuisploeg toen Szymanski op aangeven van Marcus Pedersen binnentikte.

Feyenoord tikte de bal vervolgens ontspannen rond en ging rustig op zoek naar de 2-0. Orkun Kökçü was in de 54e minuut dichtbij, maar hij stuitte op de vuisten van Vasilios Barkas. Giménez reageerde alert en kopte uit de rebound raak.