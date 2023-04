FC Barcelona en herstelde Frenkie de Jong winnen kraker tegen Atlético Madrid

FC Barcelona heeft zondag de kraker tegen Atlético Madrid in La Liga gewonnen. De koploper in Spanje boekte bij de rentree van Frenkie de Jong een nipte overwinning in Camp Nou: 1-0.

Aanvaller Ferran Torres zorgde op slag van rust voor het verschil. De Spanjaard was het eindstation van een snelle aanval van Barcelona en verschalkte doelman Jan Oblak met een schuiver.

Basisspeler De Jong werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. De 25-jarige middenvelder lag een maand uit de roulatie met een hamstringblessure. Hij miste de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje en vijf wedstrijden van Barcelona.

Memphis Depay moet nog wachten op zijn rentree bij Atlético. De aanvaller kampt nog altijd met de hamstringblessure die hem al ruim een maand aan de kant houdt.

Barcelona had de laatste twee competitieduels met Girona en Getafe met 0-0 gelijkgespeeld. Atlético was de laatste dertien wedstrijden in La Liga ongeslagen en had de laatste zes duels gewonnen.

Door de zege heeft Barcelona het gat met nummer drie Atlético vergroot tot zestien punten. Real Madrid, dat zaterdag met 2-0 won van Celta de Vigo, staat elf punten achter op de Catalaanse topclub.