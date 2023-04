Ajax-trainer Heitinga vindt zege PSV terecht: 'Zij zijn effectief, wij onvoldoende'

Ajax-trainer John Heitinga was zondag zwaar teleurgesteld met het verlies van zijn ploeg in de Eredivisie-kraker tegen PSV (3-0). De Amsterdammers liepen in het Philips Stadion de hele wedstrijd achter de feiten aan en moesten door de nederlaag de tweede plaats afstaan aan PSV.

"Een stukje effectiviteit maakte vandaag het verschil", zei Heitinga bij ESPN. "De eerste de beste kans gaat er direct in. Daarna moet je het spel gaan maken en krijg je een paar kansjes, maar scoor je niet. Zij krijgen een paar kansjes en zij scoren wel. We zijn een aantal keer de trechter ingelopen en daarin hebben ze ons een aantal keer pijn kunnen doen. Vandaag heeft PSV gewoon terecht gewonnen."

Halverwege leidde PSV met 1-0 door een prachtige kopbal van Luuk de Jong in de dertiende minuut. Vlak na rust sloeg de thuisclub voor voor de tweede keer toe via Xavi Simons, die in de 54e minuut een strafschop benutte (2-0). Na een korte onderbreking - de wedstrijd werd stilgelegd omdat een supporter een beker op het veld had gegooid - bepaalde De Jong in de slotfase de eindstand.

"Ik vond ons vooral slordig in de eerste helft, ongeduldig. We domineerden in balbezit, maar moeten dat dan wel omzetten in grote kansen. De tweede helft was een open wedstrijd, maar vandaag waren zij veel effectiever dan wij", analyseerde Heitinga, die vond dat zijn ploeg PSV in de kaart speelde met de vroege openingsgoal.

"Het tempo werd er daardoor uitgehaald en wij moesten dat tempo weer gaan opvoeren. Maar wij moeten vandaag ook vooral naar onszelf kijken dan moeten we concluderen dat het gewoon onvoldoende was."