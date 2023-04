Nederlands getint Wolfsburg geeft in halve finales CL zege weg tegen Arsenal

Het VfL Wolfsburg van Lynn Wilms, Dominique Janssen en Jill Roord heeft zondag in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League Vrouwen een 2-0-voorsprong uit handen gegeven tegen het Arsenal van Victoria Pelova, die de assist bij de uiteindelijke 2-2 verzorgde.

Arsenal rechtte echter de rug en verkleinde vlak voor rust de marge via Rafaelle. De Braziliaanse kopte raak uit een hoekschop. Na 69 minuten trokken de Londenaren de stand via Stina Blackstenius gelijk. De Zweedse sloeg toe op aangeven van Pelova.

Wolfsburg kreeg in de spannende slotfase voldoende kansen op de gelijkmaker, maar slaagde er niet in de defensie van Arsenal te verschalken. Wilms, Janssen en Roord maakten allen de negentig minuten vol.

In de andere halve finale won FC Barcelona zaterdag met 0-1 bij Chelsea. De return van dit tweeluik is donderdag. Op 1 mei staan Wolfsburg en Arsenal weer tegenover elkaar. Op 3 juni is de eindstrijd van het toernooi in het Philips Stadion in Eindhoven.