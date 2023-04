De Jong lyrisch over Simons na ruime zege op Ajax: 'Geweldig hoe hij voetbalt'

PSV-aanvoerder Luuk de Jong is lovend over de inbreng van Xavi Simons zondag bij de met 3-0-gewonnen kraker tegen Ajax in de Eredivisie. De Jong vindt dat zijn ploeggenoot over unieke kwaliteiten beschikt.

"Xavi had weer een paar geweldige acties", zei De Jong na afloop tegen ESPN. "Hij heeft ook die 'uitstrekbeen'. Hij tikt de bal snel voor de tegenstander weg en slungelt er dan langs. Geweldig hoe die jongen voetbalt. Hij doet het fantastisch."

De Jong opende vroeg de score door een voorzet van Johan Bakayoko binnen te koppen. Simons verdubbelde na rust de voorsprong vanaf 11 meter, nadat hij zelf werd gevloerd door Ajax-doelman Gerónimo Rulli. De Jong maakte een kwartier voor tijd de 3-0 na een goede individuele actie van Simons.

"Dit is heerlijk", vervolgde De Jong. "Natuurlijk hebben zij wat kansen gecreëerd. We komen bijvoorbeeld goed weg met die bal op de paal van Kenneth Taylor. Maar we stonden compact en waren goed in de omschakeling."

"We wilden ze vol onder druk zetten en dat lukte ook vaak", zei de aanvaller. "Ik denk dat wij over het algemeen de sterkere waren. Als je 3-0 wint, kun je ook tevreden zijn."

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 30-73 (+45)

2. PSV 30-65 (+46)

3. Ajax 30-62 (+47)

4. AZ 29-57 (+24)

5. Sparta Rotterdam 30-53 (+17)

Foto: Getty Images

'De bekerfinale is een compleet andere wedstrijd'

Door de overwinning neemt PSV de tweede plek in de Eredivisie over van Ajax. Beide ploegen staan volgende week tegenover elkaar in de bekerfinale. De Jong denkt niet dat de zege van PSV iets zegt over het duel in De Kuip.

"Dat is een totaal andere wedstrijd", vertelde de PSV-spits. "Natuurlijk is dit lekker en geeft dit een boost. We moeten volgende week hetzelfde op de mat leggen als bij deze wedstrijd."

PSV staat nu drie punten los van Ajax, dat naar de derde plek is weggezakt. Feyenoord won later op de dag met 3-1 van FC Utrecht en heeft acht punten voorsprong op PSV.