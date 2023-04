PSV stoot Ajax van tweede plek dankzij ruime zege in tijdelijk stilgelegde kraker

PSV heeft zondag dankzij een ruime overwinning op Ajax de tweede plek in de Eredivisie veroverd. De Eindhovenaren wonnen met 3-0 in het Philips Stadion. Het duel werd na rust kort stilgelegd omdat een PSV-fan een beker op het veld had gegooid.

Halverwege leidde PSV met 1-0 door een prachtige kopbal van Luuk de Jong in de dertiende minuut. Vlak na rust sloeg de thuisclub voor voor de tweede keer toe via Xavi Simons, die in de 54e minuut een strafschop benutte (2-0). De jonge Oranje-international was zelf neergehaald door Ajax-doelman Gerónimo Rulli.

Zo leek het een probleemloze topper voor PSV, tot de wedstrijd in de zestigste minuut moest worden stilgelegd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Een toeschouwer had een beker gegooid naar Steven Berghuis. Omdat de beker de Ajax-speler niet raakte mocht het duel - volgens het protocol - na twintig minuten wel worden hervat.

In het resterende half uur werd het toch weer een mooie middag voor PSV. De Jong schoot in de 78e minuut de 3-0-eindstand op het scorebord, waarmee het nog pijnlijker werd voor Ajax.

Door de overwinning heeft PSV drie punten meer dan Ajax en ligt het op koers voor een plek in de voorronde van de Champions League, terwijl de regerend landskampioen moet vrezen dat het voor het eerst sinds 2018 ontbreekt in het miljoenenbal. De laatste keer dat Ajax buiten de top twee eindigde in de Eredivisie was in 2009.

De stand boven in de Eredivisie: 1. Feyenoord 29-70 (+43)

2. PSV 30-65 (+46)

3. Ajax 30-62 (+47)

4. AZ 29-57 (+24)

5. Sparta Rotterdam 30-53 (+17)

De Jong troeft Timber af bij 1-0

De 134e confrontatie tussen PSV en Ajax in de Eredivisie draaide zondag 'slechts' om plek twee, maar dat was niet te zien aan de felheid van de thuisploeg. Gesteund door een uitverkocht stadion legde PSV vanaf het begin veel energie in de wedstrijd.

De eerste grote kans was dan ook voor PSV en meteen was het raak. Zonder de geschorste Edson Álvarez werd al gevreesd dat Ajax achterin kwetsbaar was in de lucht en dat bleek toen De Jong in de dertiende minuut de 1-0 binnenkopte. De spits troefde bij een fraaie voorzet van Johan Bakayoko Ajax-verdediger Jurriën Timber af.

In de loop van de eerste helft kreeg Ajax iets meer grip op de wedstrijd en dat leverde twee kansen op. In de 32e minuut gaf rechtsback Jorge Sánchez laag voor op de inlopende Kenneth Taylor, maar die kwam net niet tot een schot. Zeven minuten later was er een gevaarlijke uitbraak van Ajax. Oud-PSV'er Steven Bergwijn snelde richting het Eindhovense doel en schoot in de korte hoek naast.

Ajax heeft in deze competitie geen enkele keer gewonnen van PSV en Feyenoord. Dat gebeurde in het seizoen 2005/2006 voor het laatst. Foto: Pro Shots

Heitinga wisselt Bassey halverwege

De 1-0-achterstand bij rust deed Heitinga besluiten in te grijpen. Verdediger Calvin Bassey bleef in de kleedkamer achter en met Brian Brobbey kwam een extra aanvaller. Florian Grillitsch schoof een linie naar achteren, maar dat deed Ajax defensief geen goed. Vlak na rust had Bakayoko vrije doortocht richting het Amsterdamse doel, maar de Belg faalde hopeloos in de afronding.

In de 53e minuut ging het achterin weer mis bij Ajax. Simons ontsnapte en werd neergelegd door doelman Rulli, met een penalty tot gevolg. Simons ging zelf achter bal staan en schoot beheerst raak (2-0). De euforie was enorm bij PSV, tot in de zestigste minuut een beker vanaf de tribune richting Berghuis werd gegooid. Scheidsrechter Gözübüyük kon niets anders doen dan de wedstrijd tijdelijk te staken. Na een afkoelingsperiode van twintig minuten werd de topper hervat.

Ajax had nog een half uur om een nederlaag te voorkomen en het maakte bijna snel de aansluitingstreffer. Een schot van Kenneth Taylor eindigde op de paal. Het Philips Stadion haalde opgelucht adem en kon een kwartier later voor de derde keer juichen. Op aangeven van Simons maakte De Jong aan alle onzekerheid een einde door de 3-0 te maken.

Het was de beslissing en maakte de uitslag nog pijnlijker voor Ajax, al kunnen de Amsterdammers over een week al revanche nemen. In De Kuip staan beide ploegen dan weer tegenover elkaar, maar dan in de KNVB-bekerfinale.