Topper PSV-Ajax na rust tijdelijk stilgelegd omdat er een beker is gegooid

De Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax heeft zondag in Eindhoven een kwartier stilgelegen omdat een fan een beker op het veld had gegooid. De Eindhovenaren stonden op het moment van de onderbreking met 2-0 voor.

De lege drinkbeker vloog vanuit een van de thuisvakken richting Ajax-aanvaller Steven Berghuis. Hij werd niet geraakt, waardoor de wedstrijd na een korte pauze werd hervat. Als er in het restant van het duel opnieuw voorwerpen op het veld worden gegooid, wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Het besluit van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om de wedstrijd stil te leggen is een direct gevolg van de aangescherpte regels van de KNVB. De regels werden aangepast nadat Davy Klaassen ruim twee weken geleden een aansteker tegen zijn hoofd had gekregen bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip.