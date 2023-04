Newcastle vernedert Spurs dankzij vijf goals in eerste twintig minuten

Delen via E-mail

Newcastle United heeft zondag in de Premier League met liefst 6-1 gewonnen van Tottenham Hotspur. De Londenaren keken op St. James Park na 21 minuten al tegen een 5-0-achterstand aan. Dat is bijna een record.

Het kwam slechts één keer eerder voor dat er binnen 21 minuten vijf keer werd gescoord in een Premier League-wedstrijd. Dat was op 21 september 2019, toen Manchester City na achttien minuten op een 5-0-voorsprong stond tegen Watford.

Newcastle leidde na negen minuten al met 3-0 voor eigen publiek door doelpunten van Jacob Murphy (twee) en de Braziliaan Joelinton. Alexander Isak, oud-speler van Willem II, zorgde in een tijdsbestek van twee minuten voor de 4-0 en de 5-0. Harry Kane zorgde in de 49e minuut voor de eretreffer, waarna Callum Wilson de eindstand bepaalde.

Tottenham was al langer niet in goeden doen. Eind maart werd manager Antonio Conte ontslagen na een tirade over de spelers en de club. Onder interim-coach Cristian Stellini wonnen de Spurs slecht één van de drie wedstrijden. Vorige week werd thuis met 2-3 van Bournemouth verloren.