Veelbesproken Lukaku leidt Inter naar belangrijke zege in strijd om CL-ticket

Romelu Lukaku heeft Internazionale zondag drie belangrijke punten bezorgd in de Serie A. De veelbesproken spits maakte twee van de drie doelpunten tegen laagvlieger Empoli: 0-3.

Met de zege beëindigt Inter een reeks van vijf duels zonder zege in de Serie A. De ploeg van coach Simone Inzaghi staat vijfde in de competitie. De top vier in Italië is volgend seizoen verzekerd van Champions League-voetbal.