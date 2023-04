Sparta Rotterdam pakt op valreep punt tegen FC Twente in verhit duel

Delen via E-mail

Sparta Rotterdam heeft zondag op de valreep de vijfde plaats in de Eredivisie behouden door met 3-3 gelijk te spelen bij concurrent FC Twente. De gelijkmaker in het chaotische duel viel aan het begin van de blessuretijd.

Na een openingsfase zonder veel hoogtepunten brak FC Twente na 22 minuten min of meer uit het niets de ban. Op aangeven van Václav Cerný kopte Joshua Brenet raak. De defensie van Sparta was de verdediger van FC Twente uit het oog verloren.

Nog in de eerste helft gingen de Rotterdammers erop en erover. Na 32 minuten kopte Tobias Lauritsen raak. De Noor was drie minuten voor de onderbreking ook verantwoordelijk voor de 1-2. Deze keer knalde hij van dichtbij raak, nadat de bal was blijven hangen bij een corner.