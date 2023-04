Sparta knokt zich naar punt bij Twente, Fortuna zonder Yilmaz onderuit bij Eagles

Sparta Rotterdam heeft zondag op de valreep de vijfde plaats in de Eredivisie behouden door met 3-3 gelijk te spelen bij concurrent FC Twente. De gelijkmaker in het chaotische duel viel aan het begin van de blessuretijd. Zonder de gepasseerde Burak Yilmaz verloor Fortuna Sittard met 2-0 van Go Ahead Eagles.

Na een openingsfase zonder veel hoogtepunten brak FC Twente na 22 minuten min of meer uit het niets de ban. Op aangeven van Václav Cerný kopte Joshua Brenet raak. De defensie van Sparta was de verdediger van FC Twente uit het oog verloren.

Nog in de eerste helft gingen de Rotterdammers erop en erover. Na 32 minuten kopte Tobias Lauritsen raak. De Noor was drie minuten voor de onderbreking ook verantwoordelijk voor de 1-2. Deze keer knalde hij van dichtbij raak, nadat de bal was blijven hangen bij een corner.

Na een uur leek Lauritsen zijn hattrick te completeren, maar wegens buitenspel werd de treffer afgekeurd. FC Twente hield zo uitzicht op een goed resultaat en via een eigen goal van Dirk Abels stond het halverwege de tweede helft gelijk. Via de verdediger belandde een schot van Ramiz Zerrouki in het doel.

Vlam slaat in de pan tijdens slotfase

Razendsnel daarna konden de FC Twente-fans opnieuw juichen. Deze keer was Cerný succesvol met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Sparta kreeg daarna nauwelijks kansen op de gelijkmaker, maar in de slotfase werd het alsnog 3-3.

Shurandy Sambo scoorde uit een rebound, nadat Vito van Crooij de lat had geraakt uit een vrije trap. De FC Twente-fans gooiden bekers op het veld, maar raakten de verdediger niet. Arbiter Joey Kooij liet doorspelen en gaf Sambo zelfs zijn tweede kaart, omdat hij de FC Twente-fans geprovoceerd zou hebben. De gemoederen liepen hoog op in de slotfase: bij een opstootje kreeg assistent-trainer Jeroen Rijsdijk nog de rode kaart.

Sparta blijft vijfde met 53 punten, één punt meer dan FC Twente. Nummer vier AZ heeft 57 punten en komt vanavond nog in actie tegen RKC Waalwijk. De nummers vijf tot en met acht nemen aan het einde van de rit deel aan de play-offs om Europees voetbal. De nummer vier plaatst zich voor de derde voorronde in de Conference League.

Go Ahead Eagles rekent af met Yilmaz-loos Fortuna

Bij Go Ahead Eagles-Fortuna was Yilmaz zonder dat hij aanwezig was de meest besproken speler. Fortuna-trainer Julio Velázquez had de Turkse superster buiten zijn selectie gelaten en legde dat uit als "een technische beslissing".

De 37-jarige Yilmaz, 77-voudig international van Turkije, kondigde een paar weken geleden ondanks een doorlopend contract verrassend aan dat hij Fortuna zou verlaten. Een paar dagen later meldde hij zich echter gewoon weer op het trainingsveld in Limburg.

Zonder Yilmaz liep Fortuna in Deventer achter de feiten aan. De thuisploeg kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een goal van Willum Thór Willumsson, die uit de kluts binnen schoot. Na rust bepaalde Xander Blomme de eindstand. Hij plaatste de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de rechterbovenhoek.