FC Twente week voor topper tegen Ajax terug aan kop in Vrouwen Eredivisie

De voetbalsters van FC Twente hebben zondag de koppositie in de Vrouwen Eredivisie heroverd. De ploeg van trainer Joran Pot was met 0-2 te sterk voor PEC Zwolle.

Marit Auée bezorgde FC Twente in de tiende minuut een vroege voorsprong in Zwolle. De oud-speelster van PEC kreeg de bal van Fenna Kalma en scoorde met een laag schot, waar keeper Tess van der Flier slechts een hand tegenaan kon krijgen.

Renate Jansen zorgde tien minuten na rust voor de tweede treffer. De aanvaller probeerde het van ver en zag haar geplaatste schot mooi in de verre hoek belanden.

Het blijft voorlopig ongemeen spannend in de Vrouwen Eredivisie. Ajax boekte zaterdag een 1-2-overwinning bij Fortuna Sittard en heeft slechts twee punten minder dan Twente. De rivalen nemen het zaterdag tegen elkaar op in Amsterdam.

De Rotterdamse derby in de Vrouwen Eredivisie werd zondag verrassend gewonnen door Excelsior, dat met 1-0 te sterk was voor Feyenoord. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 73e minuut en kwam op naam van Chelsea Homan.