Feyenoord vervolgt titeljacht zonder Trauner, basisplaatsen Pedersen en López

Feyenoord-verdediger Gernot Trauner ontbreekt zondag in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht. Er is daardoor een basisplaats voor Marcus Pedersen, doordat Lutsharel Geertruida naar het centrum van de defensie verhuist. Links achterin vervangt Marcos López de geschorste Quilindschy Hartman.

Zowel Trauner als Hartman stond donderdag bij het Europa League-duel met AS Roma (4-1-nederlaag en uitschakeling voor Feyenoord) nog in de basis. De Rotterdamse club meldt dat Trauner ziek is.