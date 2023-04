Man die bij Groningen-NEC grensrechter raakte met een beker bier zit nog vast

De man die zaterdag tijdens FC Groningen-NEC een beker met bier vanaf de tribune tegen een assistent-scheidsrechter heeft gegooid, zit nog vast. Het gaat om een achttienjarige man uit het Groningse Bedum.

Na zijn actie werd het duel meteen definitief gestaakt . Beveiligers pakten de man direct op en begeleidden hem uit het stadion. De politie nam hem vervolgens mee naar het bureau. De politiewoordvoerder kon niet zeggen of er aangifte tegen hem is gedaan.

Toen grensrechter Joris Westhof door de beker werd geraakt, was er slechts twintig minuten gespeeld en stond het nog 0-0. Het is nog onduidelijk of de wedstrijd later wordt uitgespeeld.