Schorsing Lukaku voor reactie op racisme toch geschrapt dankzij bondsvoorzitter

De schorsing van Romelu Lukaku in het Italiaanse bekertoernooi is na de nodige controverse alsnog ingetrokken. De spits van Internazionale kreeg begin deze maand een tweede gele kaart vanwege zijn reactie op racistische Juventus-supporters.

Lukaku maakte op 4 april tegen Juventus in blessuretijd met een penalty de gelijkmaker (1-1) en kreeg vervolgens vanwege provocerend juichen zijn tweede gele kaart. Hij legde zijn vinger op zijn lippen en riep vervolgens iets richting de supporters. Die hadden zich schuldig gemaakt aan apengeluiden en andere racistische leuzen.

Juventus moest als straf de zogeheten Curva Sud sluiten voor het competitieduel met Napoli op 23 april, maar de 'Oude Dame' ging met succes in beroep. Maar de schorsing van Lukaku bleef wel staan, ook na een beroepszaak.

Voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse voetbalbond besloot daarop in te grijpen en de schorsing van Lukaku te schrappen. De Belg kan daardoor woensdagavond gewoon meedoen in de return tegen Juventus in de halve finales van de Coppa Italia.