Crisis bij Bayern na nieuwe domper: 'Lijkt alsof we al 70 duels gespeeld hebben'

Trainer Thomas Tuchel is zaterdag opnieuw geschrokken van de fysieke gesteldheid van Bayern München. 'Der Rekordmeister' gaf zaterdag bij FSV Mainz in rap tempo een 0-1-voorsprong uit handen (3-1) en raakte de koppositie kwijt aan Borussia Dortmund.

"Een uur lang speelden we een heel goede wedstrijd. Maar we oogden niet fris én niet gretig", zei Tuchel op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Het lijkt er niet op dat we de energie hebben om veerkracht te tonen als iets niet volgens plan gaat."

De Duitse coach doelde daarmee op de slotfase van de wedstrijd. Mainz kwam in de 65e minuut via Ludovic Ajorque op gelijke hoogte en stond amper een kwartier later al op een 3-1-voorsprong. Bayern leidde bij rust nog met 0-1 dankzij Sadio Mané.

"De tegengoals kwamen uit het niets. Dat kan gebeuren, maar we waren niet in staat om met een goed antwoord te komen. Het lijkt alsof mijn team dit seizoen al zeventig wedstrijden heeft gespeeld. Ik weet dat het niet zo is, maar zo lijkt het wel", zei Tuchel.

Met de nederlaag bij Mainz gaf Bayern een extra impuls aan de chaos bij de club. De leiding van 'FC Hollywood' hoopte vorige maand voor een schokeffect te zorgen door trainer Julian Nagelsmann te ontslaan, maar onder zijn opvolger Tuchel gaat het de Duitse grootmacht helemaal niet beter af.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Kahn legt schuld bij spelers neer

Op het moment van het ontslag van Nagelsmann streed Bayern nog op drie fronten om een prijs. Deze maand werd de ploeg uit Beieren uitgeschakeld in de DFB-Pokal én de Champions League. Nu heeft Bayern ook de landstitel niet meer in eigen hand.

De kritiek is overigens niet alleen gericht op Tuchel. Vooral de leiding van Bayern moet het ontgelden, maar directeur Oliver Kahn in het bijzonder. De oud-keeper vindt op zijn beurt dat de spelers verantwoordelijk zijn voor de teleurstellende resultaten.

"Er staan elf spelers op het veld die de ambities van de club moeten waarmaken. Wat ze op het veld laten zien, is niet voldoende", zegt Kahn, die het opneemt voor Tuchel. "Thomas is nu de laatste persoon waar we over moeten discussiëren. Hij doet alles wat hij kan om de jongens vooruit te helpen."