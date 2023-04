Real Madrid loopt wat in op koploper Barcelona dankzij zege op Celta de Vigo

Real Madrid is zaterdag in La Liga iets ingelopen op koploper FC Barcelona. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won in Estadio Santiago Bernabéu simpel met 2-0 van Celta de Vigo.

Real Madrid kwam vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van Marco Asensio. De 27-jarige vleugelspeler schoot met wat geluk binnen uit een voorzet van Vinícius Júnior. Aan het begin van de tweede helft bepaalde Éder Militão de eindstand. De Braziliaan kopte raak uit een corner van Asensio.

Celta-aanvoerder Iago Aspas was een kwartier voor tijd nog dicht bij een tegentreffer, maar Real-keeper Thibaut Courtois voorkwam dat het spannend werd.

Door de overwinning verkleint Real de achterstand op koploper Barcelona tot acht punten. De Catalanen kunnen hun voorsprong zaterdag weer vergroten bij een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid.

Real mag nog altijd dromen van drie prijzen. De formatie van Ancelotti plaatste zich afgelopen week ten koste van Chelsea voor de halve finales van de Champions League, terwijl het onlangs in de halve eindstrijd van de Spaanse beker met 4-0 bij Barcelona won.