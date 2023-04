FC Groningen-directeur Gudde heeft begrip voor staking: 'Regels zijn duidelijk'

FC Groningen-directeur Wouter Gudde was er zaterdag behoorlijk ziek van dat de thuiswedstrijd tegen NEC definitief werd gestaakt. Het Eredivisie-duel kwam al na twintig minuten ten einde omdat de grensrechter werd geraakt door een beker bier.

"Dit is dramatisch", zei Gudde bij ESPN. "Volgens mij was het een wedstrijd waar tot dat moment niks aan de hand was. Er hing een goede sfeer in het stadion, maar het wordt verziekt door één individu."

De vermoedelijke biergooier werd door beveiligers direct opgepakt, kreeg een klap van een andere toeschouwer en werd overgedragen aan de politie. Het stond op dat moment nog 0-0.

Dat de wedstrijd werd stilgelegd was een direct gevolg van de aangescherpte regels van de KNVB. Het reglement werd aangepast nadat Davy Klaassen ruim twee weken geleden bij Feyenoord-Ajax een aansteker tegen zijn hoofd had gekregen.

"Iedereen kent de regels. Ik zag op mijn schermpje direct dat de grensrechter geraakt werd. Dan zijn de regels duidelijk", vervolgde Gudde. "Volgens mij zei onze trainer Dennis van der Ree het al goed. Er zitten twintigduizend mensen in het stadion. Er is één iemand die zich op geen enkele manier kan gedragen en het voor heel veel mensen verziekt."

De vermoedelijke biergooier werd direct opgepakt en overgedragen aan de politie. Foto: ANP

'Wij zijn bij meerdere incidenten betrokken geweest'

Het was lang niet de eerste keer dit seizoen dat supporters van FC Groningen in opspraak kwamen. In de wedstrijd tegen SC Cambuur kwamen fans het veld op en in het bekerduel met SV Spakenburg werd een speler geraakt door een beker. Linksback Jetro Willems kreeg tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen zelfs een klap van een supporter van FC Groningen, de club waarvoor hij uitkomt.

"Ik moet ook eerlijk zijn, wij zijn bij meerdere incidenten betrokken geweest dit jaar", erkende Gudde. "Ik denk niet dat je dat los kan zien van de sportieve prestaties, maar dat is nog steeds geen reden om je te misdragen in een stadion. Het fijne is wel dat de dader direct gepakt werd en dat iedereen zich tegen hem keerde. Maar het is wel weer FC Groningen dat in het negatieve daglicht staat."

"Dit moet de stadions uit", aldus Gudde. "De regels zijn heel duidelijk. Als je naar het stadion komt moet je je gedragen. Als je dat niet kan blijf lekker weg en kom dan vooral ook nooit meer terug."