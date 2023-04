Ajax Vrouwen pakt koppositie door zege bij Fortuna en legt druk bij FC Twente

De voetbalsters van Ajax hebben zaterdag een belangrijke zege geboekt in de Eredivisie. De ploeg uit Amsterdam won met 1-2 van Fortuna Sittard en pakt zo voor minimaal een dag de koppositie.

Romee Leuchter nam beide goals van Ajax voor haar rekening. De Oranje-international maakte in de 52e minuut uit een strafschop gelijk en bepaalde twaalf minuten later de eindstand. Tessa Wullaert had in de eerste helft de score geopend voor de thuisploeg.