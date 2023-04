Ongeloof bij trainers na staken FC Groningen-NEC: 'Eén halvegare verpest het'

Trainers Rogier Meijer en Dennis van der Ree hebben begrip voor het besluit om FC Groningen-NEC definitief te staken, maar kunnen het ook nauwelijks geloven. Het Eredivisie-duel werd zaterdag definitief gestaakt nadat een supporter een bekertje tegen de grensrechter had gegooid.

"Ik ben er eigenlijk een beetje stil van en kan het haast niet geloven", begon NEC-trainer Meijer voor de camera van ESPN. "Het liefst wil je gewoon doorspelen, maar de regels zijn duidelijk. Het is zonde dat de wedstrijd door één halvegare moet stoppen."

Het duel tussen FC Groningen en NEC was zo'n twintig minuten onderweg toen assistent-scheidsrechter Joris Westhof een beker met bier tegen zich aan kreeg gegooid. De vermoedelijke dader werd door beveiligers direct opgepakt en overgedragen aan de politie.

Vooral voor de fans van beide ploegen vindt Meijer het vervelend. "De sfeer bij beide supportersgroepen was uitstekend. De wedstrijd ging ook beide kanten op. Maar één iemand heeft het verpest. Als je dan voor maar twintig minuten naar het stadion komt, is dat wel heel weinig."

Van der Ree: 'Het gaat hier niet om supporters'

FC Groningen-trainer Van der Ree baalde eveneens, ook omdat zijn ploeg niet onderdeed voor NEC. "Ik had het gevoel dat we er lekker in zaten. Als één iemand dan dit doet, is dat gewoon klote. Maar ik snap het wel, want het zijn de regels."

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat het misgaat bij FC Groningen, dat alleen met een houdiniact degradatie uit de Eredivisie nog kan voorkomen. Eerder dit seizoen kreeg Jetro Willems nota bene van eigen supporters een klap.

"Maar eigenlijk gaat het hier niet om supporters", stelde Van der Ree. "Het was in beide gevallen één iemand die het deed. De dader is vandaag gelijk opgepakt en dat is goed gedaan. Maar nogmaals: het zijn zeker niet fans van onze club, want die staan altijd achter ons."