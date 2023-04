Romeny bezorgt Emmen met hattrick belangrijke zege in strijd tegen degradatie

FC Emmen heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. Dankzij een hattrick van Ole Romeny boekte de ploeg van trainer Dick Lukkien een fraaie 2-3-zege op bezoek bij sc Heerenveen.

Romeny maakte in de 92e minuut het winnende doelpunt in het Abe Lenstra Stadion. De aanvaller werkte een hoge voorzet met het lichaam achter doelman Xavier Mous, die in de 47e en 92e minuut ook al geen antwoord had op een inzet van Romeny.