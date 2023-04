FC Emmen dankt hattrickheld Romeny en ziet concurrenten punten verspelen

FC Emmen heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. Dankzij een hattrick van Ole Romeny boekte de ploeg van trainer Dick Lukkien een fraaie 2-3-zege op bezoek bij sc Heerenveen. Concurrenten Vitesse en Excelsior speelden doelpuntloos gelijk.

Romeny maakte in de 92e minuut het winnende doelpunt in het Abe Lenstra Stadion. De aanvaller werkte een hoge voorzet met het lichaam achter doelman Xavier Mous, die in de 47e en 75e minuut ook al geen antwoord had op een inzet van Romeny.

Zo werd Romeny de man van de wedstrijd, terwijl het lange tijd leek alsof Sydney van Hooijdonk dat zou worden. De spits van sc Heerenveen maakte twee doelpunten (de 1-0 en de 2-1) en passeerde daardoor Xavi Simons en Anastasios Douvikas op de topscorerslijst.

Van Hooijdonk is met vijftien goals nu alleen Eredivisie-topscorer, maar zal daar door de nederlaag weinig waarde aan hechten. De nederlaag betekent voor de Friezen kostbaar puntenverlies in de strijd om een plaats in de play-offs voor Europees voetbal.

Stijn van Gassel redde een punt voor Excelsior tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

FC Emmen ziet Excelsior en Vitesse punten verspelen

FC Emmen klimt door de overwinning in Heerenveen ten koste van Excelsior naar de 'veilige' vijftiende plek. De Rotterdammers hadden later op de avond een overwinning nodig om die plek te heroveren, maar speelden op bezoek bij Vitesse doelpuntloos gelijk.

Het gelijkspel geldt voor Excelsior toch als een gewonnen punt, omdat de ploeg uit Rotterdam vooral in de tweede helft in het GelreDome werd teruggedrongen. Excelsior had het aan enkele fraaie reddingen van doelman Stijn van Gassel te danken dat het 0-0 bleef.

FC Emmen en Excelsior hebben nu evenveel punten (28), maar op basis van doelsaldo staan de Drenten vijftiende. De achterstand van beide ploegen op Vitesse is slechts drie punten. De nummer zestien moet aan het einde van het seizoen play-offs spelen om degradatie te voorkomen.