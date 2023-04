Groningen-NEC definitief gestaakt nadat grensrechter wordt geraakt door beker

De Eredivisie-wedstrijd tussen FC Groningen en NEC is zaterdag definitief gestaakt nadat de grensrechter werd geraakt door een beker bier. Volgens de aangescherpte regels van de KNVB moet een duel in zo'n geval direct worden stilgelegd en wordt deze niet meer hervat.

De wedstrijd was pas twintig minuten onderweg toen assistent-scheidsrechter Joris Westhof een beker met bier tegen zich aan kreeg gegooid. De vermoedelijke dader werd door beveiligers direct opgepakt, kreeg een klap van een andere toeschouwer en werd overgedragen aan de politie. Het stond op dat moment nog 0-0.

"Als een speler of scheidsrechter vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, dan besluit de scheidsrechter direct de wedstrijd definitief te staken", valt te lezen in het reglement van de KNVB. De regels werden aangescherpt nadat Davy Klaassen ruim twee weken geleden bij Feyenoord-Ajax een aansteker tegen zijn hoofd had gekregen.

Het is nog onduidelijk of FC Groningen-NEC op een later moment wordt uitgespeeld. Een week geleden werd NAC Breda-Willem II in de Keuken Kampioen Divisie definitief gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. De resterende zestien minuten van die wedstrijd worden volgende week dinsdag afgewerkt.

Het is lang niet de eerste keer dit seizoen dat supporters van FC Groningen zich misdragen. In de wedstrijd tegen SC Cambuur kwamen fans het veld op en in het bekerduel met SV Spakenburg werd een speler geraakt door een beker. Linksback Jetro Willems kreeg tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen zelfs een klap van een supporter van FC Groningen, de club waarvoor hij uitkomt.

Ook op sportief gebied is FC Groningen aan een dramatisch seizoen bezig. De ploeg van trainer Dennis van der Ree staat voorlaatste in de Eredivisie en kan degradatie alleen met een houdiniact nog voorkomen.

De vermoedelijke biergooier werd direct door beveiligers opgepakt en overgedragen aan de politie. Foto: ANP