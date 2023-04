City bereikt FA Cup-finale dankzij hattrick Mahrez en treft mogelijk United

Manchester City heeft zaterdag op overtuigende wijze de finale bereikt van de FA Cup. Op Wembley won de ploeg van manager Josep Guardiola dankzij een hattrick van Riyad Mahrez met 3-0 van Sheffield United, dat een niveau lager uitkomt.

In de finale neemt City het mogelijk op tegen stadgenoot Manchester United. Dan moet de ploeg van manager Erik ten Hag zondag wel zien te winnen van Brighton & Hove Albion. De aftrap op Wembley is om 18.30 uur.

De 32-jarige Mahrez opende vlak voor rust uit een strafschop de score voor City. Een kwartier later verdubbelde hij de marge. De Algerijn stoomde op vanaf het middenveld en rondde beheerst af. Vijf minuten later bepaalde hij op aangeven van Jack Grealish de eindstand met een schot in de verre hoek.

Voor Manchester City is het de eerste keer sinds 2019 dat de eindstrijd van de FA Cup wordt bereikt. Toen waren 'The Citizens' in de finale met 6-0 te sterk voor Watford. De eindstrijd in de FA Cup wordt op zaterdag 3 juni afgewerkt.