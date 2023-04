Salah evenaart clublegende Fowler en wint met Liverpool in spektakelstuk

Delen via E-mail

Mohamed Salah heeft Liverpool zaterdag aan een zwaarbevochten 3-2-overwinning geholpen in de Premier League. De aanvaller maakte tegen Nottingham Forest het bevrijdende derde doelpunt en evenaarde met zijn treffer Robbie Fowler op de topscorerslijst aller tijden van Liverpool.

Niet voor het eerst dit seizoen had Liverpool het moeilijk met een laagvlieger in de Premier League. Door twee goals van Liverpool-aanvaller Diogo Jota en treffers van Forest-spelers Neco Williams en Morgan Gibbs-White stond het in de zeventigste minuut 2-2.