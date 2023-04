Dortmund verovert koppositie mede dankzij twee goals Malen en verlies Bayern

Delen via E-mail

Borussia Dortmund heeft zaterdag de koppositie in de Bundesliga veroverd. Mede dankzij twee goals van Donyell Malen wonnen 'Die Borussen' met 4-0 van Eintracht Frankfurt. Daarmee profiteerde Dortmund optimaal van het verlies van Bayern München eerder op de dag bij FSV Mainz (3-1).

De 24-jarige Malen zorgde halverwege de eerste helft voor de 2-0 van Dortmund door van dichtbij binnen te schieten op aangeven van Karim Adeyemi. Jude Bellingham had de thuisploeg in de negentiende minuut op voorsprong gezet. Mats Hummels zorgde vlak voor rust voor de 3-0.

Malen bepaalde in de 66e minuut de eindstand door uit een lastige hoek binnen te schieten. Voor de aanvaller was het al de vijfde wedstrijd op rij dat hij tot scoren kwam in de Bundesliga.