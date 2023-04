Bayern München moet door nederlaag bij Mainz vrezen voor verlies koppositie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bayern München heeft zaterdag een mogelijk dure nederlaag geleden in de Bundesliga. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor met 3-1 bij FSV Mainz. Daardoor kan nummer twee Borussia Dortmund later op de dag de koppositie van Bayern overnemen.

Dortmund moet dan om 18.30 uur in eigen huis wel zien te winnen van Eintracht Frankfurt. 'Die Borussen' beginnen aan die wedstrijd met een achterstand van twee punten op Bayern.

Aanvankelijk leek er in Mainz weinig aan de hand voor Bayern. De bezoekers kwamen na een klein half uur op voorsprong door een goal van Sadio Mané. Halverwege de tweede helft maakte Ludovic Ajorque gelijk en acht minuten later hielp Leandro Barreiro Mainz aan een voorsprong. Tien minuten voor tijd bepaalde Aarón Martín de eindstand.

Matthijs de Ligt was de enige Nederlander die bij Bayern in de basis begon. Ryan Gravenberch viel een kwartier voor tijd in en Daley Blind werd door Tuchel op de bank gehouden.