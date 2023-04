FC Barcelona deelt eerste tik uit aan Chelsea in halve finales CL Vrouwen

FC Barcelona heeft zaterdag de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen Chelsea in de halve finales van de Champions League Vrouwen gewonnen. Op Stamford Bridge wonnen de Spanjaarden dankzij een vroege treffer met 0-1.

De Catalanen bleven na de vroege openingstreffer domineren, maar het overwicht resulteerde niet in grote kansen. Na rust was Marta Torrejón in de 82e minuut nog dicht bij de 0-2, maar haar kopbal raakte de paal.

De return in Barcelona staat 27 april op het programma. Zondag nemen Oranje-internationals Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen het in de andere halve finale met VfL Wolfsburg op tegen het Arsenal van Victoria Pelova.

De finale van de Champions League Vrouwen wordt dit jaar op 3 juni gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Het is voor het eerst dat de eindstrijd in Nederland is.