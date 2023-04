Klopp ziet voordeel aan rampseizoen Liverpool: 'Weten nu hoe het níet moet'

Jürgen Klopp ziet een positieve kant aan de dramatisch verlopen jaargang van Liverpool. De manager heeft in deze periode alle tijd om een fundament te leggen voor komend seizoen en de nieuwe spelers, onder wie Cody Gakpo, optimaal te laten integreren.

Afgelopen seizoen was Liverpool in deze tijd van het jaar actief op liefst drie fronten, nadat de League Cup al was veroverd. De formatie van Klopp won in mei ook de FA Cup, maar kwam net tekort in zowel de Premier League als de Champions League.

Het contrast met dit seizoen is groot. Nu resteert alleen de jacht op Europees voetbal voor de huidige nummer acht van de Premier League.

"Volgend seizoen zit al in mijn hoofd. We moeten weer gaan bouwen en de lessen van dit seizoen daarbij gebruiken", vertelt Klopp aan verschillende Engelse media, waaronder The Guardian. "We hebben gezien hoe het níet moet."

Klopp noemt als voorbeeld de manier van drukzetten, de zogeheten counterpressing: voorheen werden tegenstanders bij het opbouwen direct ingesloten door Liverpool-spelers, waardoor ze de bal vaak verloren en 'The Reds' konden uitbreken. "We waren een counterpressingmonster en dat is nu helemaal verdwenen."

De defensie van Liverpool oogt vaak wankel, maar dat begint volgens Klopp al bij zijn aanvallers, die niet of matig drukzetten op de tegenstander. Omdat de verdedigers ver naar voren staan, ontstaan er vaak situaties dat de opponenten razendsnel het veld kunnen oversteken. "We hebben heel nuttige informatie opgedaan met het oog op volgend seizoen."

De top acht in de Premier League: 1. Arsenal 32-75 (+43)

2. Manchester City 30-70 (+50)

3. Manchester United 30-59 (+9)

4. Newcastle United 30-56 (+24)

5. Tottenham Hotspur 31-53 (+12)

6. Aston Villa 31-50 (+4)

7. Brighton & Hove Albion 29-49 (+17)

8. Liverpool 30-47 (+20)

Klopp wil extra trainingstijd goed benutten

Waar veel topclubs deze periode de ene na de wedstrijd spelen, hoeft Klopp zich alleen te richten op de Premier League. Volgens de Duitser is de extra trainingstijd nuttig voor nieuwelingen als Luis Díaz, Darwin Núñez en Gakpo, die halverwege het seizoen overkwam van PSV.

"Luis was eerst een sensatie, maar raakte daarna geblesseerd. Nu is er de tijd hem langzaam weer te brengen. Darwin en Cody kunnen nu beter wennen aan de dingen die wij doen. We zijn al begonnen aan de toekomst."

Klopp benadrukt dat Liverpool de resterende duels niet laat lopen. "Het zou een ontzettende teleurstelling zijn als we naast een Europees ticket grijpen. Verder hoop ik dat we meer uit dit seizoen kunnen halen dan alleen de constatering dat het niet goed gegaan is."