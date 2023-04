Manager Arteta prijst Arsenal-spelers ondanks nieuwe tegenslag: 'Ik houd van ze'

Arsenal-manager Mikel Arteta denkt dat zijn ploeg woensdag moet winnen bij Manchester City om een realistische kans te maken op de eerste landstitel sinds 2004. De Londenaren speelden vrijdag teleurstellend met 3-3 gelijk tegen Southampton. Door het karakter in zijn team gelooft Arteta in een zege in de topper.

"Ja, ik ben met het eens met de mensen die zeggen dat we daar drie punten moeten pakken om kampioen te worden", zei Arteta vrijdagavond voor de camera van Sky Sports.

"Natuurlijk wordt het nu nog lastiger dan al werd gedacht. We moeten minder fouten maken en teruggaan naar de basis. Dan gaan we vanzelf weer wedstrijden winnen."

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Southampton speelde Arsenal al gelijk tegen Liverpool (2-2) en West Ham United (2-2). Vrijdag sneden de Londenaren zich lelijk in de vingers met persoonlijke fouten. Zo leverde doelman Aaron Ramsdale in de eerste minuut de bal zomaar in, waardoor Carlos Alcaraz de score kon openen. Dankzij een late inhaalrace hield Arsenal alsnog een punt over aan de thuiswedstrijd.

"Toch sta ik hier met een leeg gevoel. Ondanks die valse start verdienden we te winnen. We moeten in de spiegel kijken, want als je zo makkelijk de goals weggeeft, wordt het erg moeilijk de competitie te winnen."

De top vijf in de Premier League: 1. Arsenal 32-75 (+43)

2. Manchester City 30-70 (+50)

3. Manchester United 30-59 (+9)

4. Newcastle United 30-56 (+24)

5. Tottenham Hotspur 31-53 (+12)

Arteta kan niet wachten op kraker tegen City

Ondanks het puntenverlies in de laatste speelrondes kijkt Arteta uit naar de clash tegen Manchester City, dat juist al weken in topvorm is. "Ik kan niet wachten, iedereen wil zulke wedstrijden spelen. Ik heb er ook vertrouwen in dat we hen kunnen verslaan, ook op basis van wat ik vandaag heb gezien."