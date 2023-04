PEC gaat drie dagen feestvieren na promotie: 'Het wordt een gekkenhuis'

PEC Zwolle gaat de komende dagen flink feestvieren na het veiligstellen van promotie naar de Eredivisie. De Overijsselse club keert volgend seizoen na een jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau dankzij een 1-1-gelijkspel bij Almere City. "Het wordt een gekkenhuis."

Twintig minuten voor tijd leek er nog een streep te gaan door het feest van PEC toen Almere City de 1-0 maakte. Maar twee minuten later kopte Thomas van den Belt de gelijkmaker binnen. Het punt was genoeg voor promotie. "We hebben hier keihard voor gewerkt", zei trainer Dick Schreuder bij ESPN.

"Al het harde werk van het seizoen wordt beloond. Heel Zwolle krijgt nu wat het verdiend, maar we zijn nog niet klaar. We hebben nog een paar wedstrijden te gaan en we gaan alles doen voor het kampioenschap."

Schreuder was kritisch over het spel van zijn ploeg, maar de trots overheerst. "We gaan eerst vandaag, morgen en overmorgen feestvieren. Dat heeft iedereen verdiend." Maar de trainer zal zelf niet vooraan staan. "Wij hebben een staf die best terughoudend is. Daarin ben ik gelukkig niet de enige."

Dick Schreuder viert het feestje bescheiden mee. Foto: Pro Shots

'Bram zei al: 'Zuip je kop eraf"

De spelers van PEC gaan zeker feestvieren. "We werden op de heenweg al opgewacht met fakkels", zei Bart van Hintum. "Na de wedstrijd zal het wederom een gekkenhuis worden."

"We hebben het wel heel spannend gemaakt. Het was geen beste wedstrijd. We creëerden wel wat kansen, maar we scoorden niet. Toen we op achterstand kwamen, werd het heel moeilijk. Maar we bleven met vertrouwen voetballen en maakten nog een goal."

Van Hintum kijkt nu al terug op een prachtig jaar met PEC. "We winnen heel veel en de sfeer is perfect in het team. Daar doe je het voor. We gaan nu voor het kampioenschap. Nog vier keer winnen en dan zijn we er."