Koploper Arsenal redt punt in spektakelstuk, prachtige assist Messi bij zege PSG

Arsenal is vrijdag op de valreep aan een nederlaag in de Premier League ontsnapt. De koploper redde voor eigen publiek een punt tegen Southampton dankzij twee treffers in de slotfase: 3-3. In Frankrijk won Paris Saint-Germain mede dankzij een prachtige assist van Lionel Messi met 1-2 bij Angers.

Arsenal begon dramatisch aan de thuiswedstrijd tegen Southampton en kwam al na twintig seconden op achterstand na een fout van Aaron Ramsdale. De doelman speelde de bal zomaar in de voeten van de tegenstander, waarna Carlos Alcaraz profiteerde.

Na een klein kwartier stond het al 0-2 in Londen. Ditmaal vond Theo Walcott op aangeven van Alcaraz het doel tegen zijn oude club. Even later knokte Arsenal zich terug via Gabriel Martinelli, die scoorde na voorbereidend werk van Bukayo Saka.

Southampton leek halverwege de tweede helft de genadeklap uit te delen met de 1-3 van Duje Caleta-Car, die raak kopte uit een hoekschop. Maar in de slotfase redde Arsenal toch nog een punt. Eerst zorgde Martin Ødegaard vanaf de rand van de zestien voor de aansluitingstreffer en kort daarna bracht Saka het Emirates Stadium in extase met de 3-3.

Arsenal speelde zo al voor de derde keer op rij gelijk in de Premier League. De afgelopen weken speelden 'The Gunners' gelijk bij West Ham United (2-2) en Liverpool (2-2).

Door de matige reeks heeft Arsenal nog maar vijf punten voorsprong op nummer twee Manchester City, dat bovendien twee duels minder heeft gespeeld. Komende woensdag spelen City en Arsenal tegen elkaar in Manchester.

Schitterende assist Messi bij zege PSG

In Frankrijk is Paris Saint-Germain hard op weg naar de landstitel. Kylian Mbappé scoorde tweemaal in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Angers.

De Franse aanvaller opende in de negende minuut de score nadat hij eerst nog over de bal heen maaide. Een kwartier later was Mbappé opnieuw trefzeker. Ditmaal rondde hij af na een schitterende steekpass van Messi vanaf eigen helft. Angers kwam in de slotfase nog terug via Sada Thioub, maar de 2-2 zat er niet meer in.

Dankzij de overwinning heeft PSG met nog zes duels voor de boeg elf punten voorsprong op Olympique Marseille. De nummer twee gaat zondag nog op bezoek bij Olympique Lyonnais.