Emmen-aanvaller Hoesen moet per direct stoppen: 'Dit komt heel hard aan'

Het contract van Danny Hoesen bij FC Emmen is in onderling overleg per direct ontbonden. De Drentse club meldt vrijdag dat de heupblessure van de 32-jarige aanvaller zo ernstig is dat hij zijn carrière heeft moeten beëindigden.

"Dat ik moet stoppen met voetbal komt heel hard aan. Mijn lichaam zegt 'stop' maar mijn hart wil door", zegt Hoesen op de site van FC Emmen.

Hoesen tekende in februari een contract bij de Eredivisionist. Hij kwam tot slechts vier wedstrijden in het eerste elftal.

"Ik ben naar FC Emmen gekomen om de club dit seizoen te helpen in de strijd om handhaving. Na mijn tijd in Amerika wilde ik terugkeren in Nederland en nog jaren voetballen. Ik wil FC Emmen bedanken voor het vertrouwen en hoop dat ze in de Eredivisie mogen blijven."

FC Emmen betreurt de gang van zaken. "Het was bij zijn komst bekend dat Danny niet topfit was. Gezamenlijk zijn we aan de slag gegaan om hem wedstrijdfit te maken. Helaas voor beide partijen is dat niet gelukt."

Hoesen debuteerde in 2008 voor Fortuna Sittard in de Eerste Divisie. Hij kwam daarna uit voor onder meer HJK Helsinki, Ajax, PAOK en FC Groningen. In de Major League Soccer speelde Hoesen voor San Jose Earthquakes en Austin FC.

