PSG-trainer Galtier stapt naar rechter na beschuldigingen van racisme

Christophe Galtier stapt naar de rechter omdat hij in zijn ogen ten onrechte is beschuldigd van racisme. De trainer van Paris Saint-Germain heeft een aanklacht ingediend tegen Julien Fournier, voormalig sportief directeur van OGC Nice, en twee journalisten.

De 56-jarige Galtier zou de omstreden uitlatingen hebben gedaan in de periode dat hij nog bij Nice werkte. De Fransman wordt door Fournier en de twee journalisten beschuldigd van het maken van racistische opmerkingen over bepaalde spelers.

Uit een e-mailuitwisseling tussen Galtier en Fournier zou zijn gebleken dat de trainer tijdens een etentje de volgende uitspraken had gedaan: "Ik werd overvallen door mensen die vonden dat we een team hebben met alleen maar zwarten. Je moet rekening houden met 'de realiteit van de stad'. We kunnen echt niet zoveel zwarte spelers en moslims in onze ploeg hebben."