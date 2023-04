AZ-spits Pavlidis ondanks blessure speler van de week in Conference League

Vangelis Pavlidis is vrijdag uitgeroepen tot speler van de week in de Conference League. De 24-jarige spits vertolkte donderdag een hoofdrol in de gewonnen kwartfinale van AZ tegen Anderlecht.

In de return tegen Anderlecht moest AZ een 0-2-achterstand uit de heenwedstrijd goedmaken. Pavlidis opende al na vijf minuten de score door een penalty te benutten. Tien minuten later tikte hij de 2-0 binnen.

De Griek kon na rust vanwege een blessure aan zijn voet niet verder. In de tweede helft en de verlenging verzuimde AZ te scoren, waarna een penaltyserie de beslissing moest brengen. Daarin trokken de Alkmaarders aan het langste eind, waardoor ze voor het eerst in achttien jaar weer een Europese halve finale bereikten.

Het optreden van Pavlidis in de eerste helft leverde hem de meeste stemmen van het publiek op. Het is nog niet bekend hoelang AZ het zonder de Griek moet stellen.

In de halve finales van de Conference League neemt AZ het op tegen West Ham United. De eerste wedstrijd van dit tweeluik staat op 11 mei op het programma.

In de Eredivisie staat AZ vierde. De ploeg van coach Pascal Jansen speelt zondag voor eigen publiek tegen RKC Waalwijk.

