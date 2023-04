Van Bommel baalt van veranderd speelschema: 'Een soort competitievervalsing'

Mark van Bommel baalt ervan dat de laatste wedstrijd van Royal Antwerp in het reguliere seizoen niet tegelijkertijd met de andere wedstrijden in de Belgische Jupiler Pro League is. Het aanvangstijdstip van Sint-Truiden-Royal Antwerp is pas een week geleden verplaatst.

De wedstrijd tussen Sint-Truiden en Antwerp heeft geen impact op het verdere verloop van de competitie. Toch zit het Van Bommel niet lekker. "Het is een soort competitievervalsing", zegt de coach tegen onder meer Het Nieuwsblad.

Sint-Truiden-Antwerp vindt nu op zondagmiddag 13.30 uur plaats. Ook het duel tussen Seraing en Westerlo is verplaatst, naar zaterdagavond. Alle andere wedstrijden in de Jupiler Pro League worden zondag om 18.30 uur gespeeld.

Ook voor de fans vindt Van Bommel het niets. "Wat denk je dat dit met de supporters doet? Voor hen is dit niet praktisch", vervolgde de Nederlander. "Voetbal speel je voor de fans. Het is zelfs van de fans. Ik vind die late wijziging erg jammer."

Top vier Jupiler Pro League KRC Genk 33-74 (+41) Union Saint-Gilloise 33-72 (+27) Royal Antwerp 33-69 (+32) KAA Gent 33-56 (+27)

'Wil als Nederlander niet overal tegenaan schoppen'

Antwerp is voor aanvang van het duel met Sint-Truiden al zeker dat het als nummer drie van de ranglijst de play-offs om het kampioenschap in gaat. De ploeg van onder anderen Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp heeft vijf punten achterstand op koploper Genk.

Van Bommel treft met Sint-Truiden een van de weinige Belgische clubs die op kunstgras spelen. Ook daar is de oud-middenvelder niet over te spreken. "Ik wil hier als Nederlander niet overal tegenaan schoppen, maar in alle grote competities wordt er op natuurgras gespeeld", zei hij.