Vitesse moet zich bij KNVB verantwoorden over financiële rol Abramovich

Vitesse moet zich bij de KNVB verantwoorden over de rol van Roman Abramovich. Eind vorige maand meldde The Guardian dat de toenmalige Chelsea-eigenaar de Arnhemmers in het geheim zou hebben gefinancierd.

Volgens de zogeheten Oligarch files heeft Abramovich minstens 117 miljoen euro overgemaakt om de overname van de Arnhemse club in 2010 door Merab Jordania te financieren.

De nieuwe informatie is afkomstig uit de zogenoemde Oligarch files, gelekte data van serviceprovider MeritServus in Cyprus. Naast The Guardian heeft ook een groep Britse onderzoeksjournalisten inzage gehad in de documenten.

Volgens Vitesse vertragen de onthullingen van de Britse krant de overname van de club. "We staan over dit complexe dossier veelvuldig in contact met de KNVB. Zoals bekend hebben we daar onlangs het nieuwe totaalpakket aan documenten ingediend", zegt algemeen directeur Peter Rovers vrijdag op de website van Vitesse. De overname is nog altijd niet afgerond.

"Inmiddels is de licentiecommissie ook bijeengekomen, met 'Vitesse' als agendapunt. Voordat de leden zich echter over de aangeleverde stukken zullen buigen, moeten we naar verwachting een aantal vragen beantwoorden naar aanleiding van de recent verschenen publicatie van The Guardian. Naar verwachting zal het beoordelingsproces hierdoor vertraging oplopen, maar het is uiteraard ook in ons belang dat dit zorgvuldig gebeurt."

Merab Jordania (rechts) werd in 2010 eigenaar van Vitesse, mogelijk dus met hulp van Roman Abramovich. Foto: ANP

Abramovich inmiddels geen Chelsea-eigenaar meer

Twee weken geleden meldde Rovers dat het volledige pakket aan documenten is ingediend bij het bureau licentiezaken van de KNVB. "De leden van de licentiecommissie zullen medio april bij elkaar komen om zich over de aangeleverde stukken te buigen", liet Rovers toen optekenen. Dat wordt nu vermoedelijk later.

Vitesse kwam in 2010 in handen van de Georgiër Merab Jordania, een vriend van Abramovich. Zowel de Arnhemse club als Chelsea heeft altijd ontkend dat de steenrijke Rus daarbij financieel een rol speelde. De clubs hadden wel een samenwerkingsverband.

De UEFA-regels schrijven voor dat iemand slechts één club in bezit mag hebben die Europees voetbal speelt. Abramovich is inmiddels niet meer de eigenaar van Chelsea. Hij moest de club eind vorig seizoen noodgedwongen verkopen, omdat hem sancties waren opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij zou nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin.