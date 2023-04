Heitinga kiest tegen PSV voor Bassey: 'Hij is leergierig, maar dat zien jullie niet'

Calvin Bassey keert zondag terug in de basis van Ajax voor de topper tegen PSV in de Eredivisie. Voor Mohammed Kudus en Devyne Rensch komt de kraker in het Philips Stadion te vroeg.

"Bassey gaat spelen", onthulde trainer John Heitinga vrijdag op zijn persconferentie. De verdediger neemt in het hart van de verdediging de plek in van Edson Álvarez. De Mexicaan kreeg vorige week zijn tiende gele kaart van het Eredivisie-seizoen en is geschorst.

Na de verloren topper tegen Feyenoord (2-3) in maart raakte Bassey zijn basisplaats kwijt. Heitinga koos sindsdien voor Álvarez naast Jurriën Timber in het centrum van de defensie. Bassey, die veel kritiek krijgt sinds hij vorige zomer voor 23 miljoen euro werd overgenomen van Rangers FC, bleef de laatste drie competitieduels op de bank.

"Voor mij was de keuze voor Calvin niet heel ingewikkeld", zei Heitinga desondanks. "Calvin is een leergierige jongen. Dat zien jullie niet, want jullie kijken vooral naar momentopnames in het stadion. Hij is elke dag hard bezig om beter te worden en dat valt te prijzen. Ik heb er vertrouwen in dat hij ons zondag gaat helpen."

Álvarez is niet de enige afwezige bij Ajax. Topscorer Kudus en rechtsback Rensch zijn nog niet fit genoeg om zondag in actie te komen. Mogelijk kunnen ze volgende week in de bekerfinale tegen PSV wél hun rentree maken. Kian Fitz-Jim liep woensdag een enkelblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie.