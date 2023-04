Aderlating voor Wiegman: captain Engeland mist WK door zware knieblessure

Delen via E-mail

Bondscoach Sarina Wiegman moet aanvoerder Leah Williamson komende zomer missen op het WK voor vrouwen. De verdediger van Engeland heeft een zware knieblessure opgelopen.

Wiegman moet het de komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland ook doen zonder Arsenal-aanvaller Beth Mead. De spits scheurde in november haar kruisband af en is net als haar teamgenoot en vriendin Vivianne Miedema aan het revalideren.