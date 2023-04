AZ wint penaltyserie en is eerste Nederlandse club ooit in finale Youth League

AZ heeft vrijdag als eerste Nederlandse club ooit de finale van de Youth League bereikt. De talenten van de Alkmaarse club rekenden in de halve finale van het prestigieuze jeugdtoernooi na een penaltyserie af met de leeftijdsgenoten van Sporting CP: 4-3.

Sporting CP en AZ hielden elkaar binnen negentig minuten in evenwicht (2-2), waardoor een strafschoppenserie de beslissing moest brengen. Daarin eiste AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro de hoofdrol voor zich op door twee penalty's te stoppen.

Door de overwinning in het Zwitserse Genève wordt het succesvolle avontuur van de jeugdploeg van AZ in de Youth League opnieuw verlengd. Eerder waren de talenten in de knock-outfase te sterk voor Eintracht Frankfurt (5-0), FC Barcelona (3-0) en Real Madrid (4-0).

AZ is de eerste Nederlandse club die de finale van de Youth League - een Europese competitie voor clubteams onder de negentien jaar - bereikt. Ajax haalde in seizoen 2019/2020 de halve finales, maar ging daarin onderuit tegen Benfica.

AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro werd na de wedstrijd gefeliciteerd door technisch directeur Max Huiberts. Foto: ANP

Meerdink moest in Alkmaar blijven

Het eerste elftal van AZ slaagde er donderdagavond ook in om zich via strafschoppen te plaatsen voor de volgende ronde van een Europees toernooi. AZ schaarde zich ten koste van Anderlecht bij de laatste vier van de Conference League.

Tegen Anderlecht maakte Mexx Meerdink de beslissende penalty. Hij had een dag later ook mee mogen doen bij het Youth League-duel in Genève, maar de negentienjarige aanvaller moest in Alkmaar blijven vanwege de blessure van eerste spits Vangelis Pavlidis.

Wouter Goes zat donderdagavond ook bij de selectie van trainer Pascal Jansen voor het duel met Anderlecht. De achttienjarige verdediger speelde geen minuut en reisde wél met het vliegtuig naar Genève, waar hij de hele wedstrijd meedeed en de aanvoerdersband droeg.