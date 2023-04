Van Nistelrooij niet rouwig om absentie Álvarez: 'Zijn mentaliteit is top'

Trainer Ruud van Nistelrooij vindt het totaal niet vervelend dat rivaal Ajax zondag in de topper tegen PSV niet over Edson Álvarez kan beschikken. De middenvelder is geschorst voor de ontmoeting in het Philips Stadion.

"Ik vind Álvarez een heel goede speler", zei PSV-coach Van Nistelrooij vrijdag op zijn persconferentie op sportcomplex De Herdgang. "Zowel achterin als op het middenveld. Qua mentaliteit en karakter is hij top. Maar Ajax heeft meerdere goede spelers."

De 25-jarige Álvarez kreeg zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen al zijn tiende gele kaart van het Eredivisie-seizoen en is daardoor voor één duel geschorst. De Mexicaan, die op de bon werd geslingerd voor een overtreding op de vijandelijke helft, is de eerste Ajacied die in één seizoen tien keer geel ziet.

PSV daarentegen kan op oorlogssterkte tegen Ajax aantreden. Alleen Armando Obispo en Mauro Júnior zijn er niet bij in Eindhoven. Obispo onderging twee weken geleden een knieoperatie en staat voor een langdurige revalidatie. Mauro Júnior moest zich in maart ook aan zijn knie laten opereren.

Van Nistelrooij verloor nog nooit van Ajax

Van Nistelrooij kan sowieso met vertrouwen naar de topper tegen Ajax toeleven. De oud-spits hoopt zondag voor de tiende keer op rij ongeslagen te blijven tegen de Amsterdammers. Als speler van PSV ontmoette hij Ajax zeven keer en als trainer tot dusver twee keer. Van Nistelrooij verloor nog nooit van de rivaal.

"Het is leuk om een keer op terug te kijken, tijdens een vakantie of zo", zei Van Nistelrooij over die statistiek. "Maar ik ben er niet mee bezig hoe vaak ik als speler tegen Ajax heb gescoord. Dat is meer voor jullie als journalisten. Ik verbied het ook niet, maar ik leef totaal nul in het verleden. Dat doet me niets."