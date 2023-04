Spurs-directeur Paratici neemt ontslag omdat schorsing wegens fraude blijft staan

Fabio Paratici is per direct vertrokken als directeur voetbalzaken van Tottenham Hotspur. De Italiaan ging tevergeefs in beroep tegen de wereldwijde schorsing die hij kreeg vanwege misstanden bij Juventus. Daarop diende hij zijn ontslag in.

Paratici werd begin dit jaar door de Italiaanse voetbalbond voor dertig maanden geschorst vanwege zijn aandeel in het optuigen van schimmige financiële constructies bij Juventus. Hij was tussen 2010 en 2021 werkzaam bij de 'Oude Dame'.

De FIFA besloot de schorsing van Paratici wereldwijd te maken, waardoor hij genoodzaakt was zijn taken bij Tottenham neer te leggen. De beroepszaak diende donderdag, maar zijn schorsing bleef staan.

"Dit is een stressvolle periode geweest voor Fabio en zijn familie", zegt Tottenham-voorzitter Daniel Levy. "We wilden het proces afwachten. Fabio is iemand die voetbal ademt en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst toe."

Juventus zou voor in totaal meer dan 100 miljoen euro fraude hebben gepleegd. Zo zouden de opgegeven transferwaarden van spelers niet kloppen en werden spelers tijdens de coronacrisis naar verluidt met zwart geld betaald. De club kreeg als straf vijftien punten in mindering.